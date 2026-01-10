Balotelli ammette | Sia Inter che Milan sono nel mio cuore A 35 anni sono comunque più forte degli altri

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan, ha annunciato il suo trasferimento a Dubai, segnando una nuova tappa nella sua carriera. A 35 anni, l’attaccante riconosce di essere ancora in forma e di mantenere un legame affettivo sia con l’Inter che con il Milan, due club che ha rappresentato nel corso degli anni. La sua scelta di continuare a giocare testimonia la passione e l’impegno nel mondo del calcio.

Mario Balotelli saluta ufficialmente l'Italia per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera negli Emirati Arabi Uniti. In partenza dall'aeroporto di Bergamo verso Dubai, il calciatore ha espresso serenità riguardo alla scelta di vestire la maglia dell' Al-Ittifaq. Nonostante alcune trattative avviate con club italiani, «Super Mario» ha riconosciuto che il sistema calcistico nazionale sta puntando con decisione sul ricambio generazionale, sottolineando come sia «giusto che si dia spazio ai giovani».

