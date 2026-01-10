Balotelli ammette | Sia Inter che Milan sono nel mio cuore A 35 anni sono comunque più forte degli altri

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan, ha annunciato il suo trasferimento a Dubai, segnando una nuova tappa nella sua carriera. A 35 anni, l’attaccante riconosce di essere ancora in forma e di mantenere un legame affettivo sia con l’Inter che con il Milan, due club che ha rappresentato nel corso degli anni. La sua scelta di continuare a giocare testimonia la passione e l’impegno nel mondo del calcio.

Balotelli: "Serie A addio. Se non ci fosse stato Vieira oggi sarei ancora al Genoa" - L'ex attaccante di Milan e Inter, fra le altre, è in partenza da Bergamo per Dubai dove giocherà. tuttomercatoweb.com

Balotelli: “Sono ancora il più forte. Abbiamo trattato in Italia ma non mi andava bene” - In partenza per la nuova avventura con la maglia dell'Al Ittifaq, Mario Balotelli ha parlato della carriera e della sua prossima esperienza ... gianlucadimarzio.com

