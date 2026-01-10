Bagnoli palo dell’illuminazione cade sulla Smart | donna ferita trasportata in codice rosso

A Bagnoli, un palo dell’illuminazione pubblica è caduto a causa del vento, finendo su un’auto in transito e provocando il ferimento di una donna. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella zona, mentre le autorità stanno valutando le cause del cedimento e le eventuali misure di sicurezza.

Paura a Bagnoli, dove un palo dell’illuminazione pubblica è crollato a causa del forte vento, finendo su un’auto in transito e ferendo una donna. L’episodio si è verificato intorno alle 13.20 di oggi, sabato 10 gennaio, in via Nuova Bagnoli, una delle arterie principali del quartiere. Bagnoli, palo dell’illuminazione cade sulla Smart: donna ferita trasportata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

