Bagnoli palo dell’illuminazione cade sulla Smart | donna ferita trasportata in codice rosso

A Bagnoli, un palo dell’illuminazione pubblica è caduto a causa del vento, finendo su un’auto in transito e provocando il ferimento di una donna. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella zona, mentre le autorità stanno valutando le cause del cedimento e le eventuali misure di sicurezza.

