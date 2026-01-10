Bagno di folla ed emozioni per la fiamma olimpica a Genova

A Genova, il passaggio della fiamma olimpica il 9 gennaio 2026 ha coinvolto una grande partecipazione di pubblico, creando un’atmosfera di entusiasmo e condivisione. L’evento ha rappresentato un momento importante nel percorso verso i Giochi, attirando cittadini e appassionati. La cerimonia ha sottolineato il valore simbolico della fiamma come simbolo di unità e speranza per il futuro dello sport italiano.

Entusiasmo e bagno di folla a Genova per la fiamma olimpica nella sua tappa genovese di venerdì 9 gennaio 2026. Il percorso della fiamma olimpica a GenovaLa torcia è partita puntuale alle 16.55 dalla spiaggia di Boccadasse, dando il via alla 33ª tappa del Grande Viaggio verso Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Folla a Città di Castello per la Fiamma Olimpica Leggi anche: La Fiamma Olimpica accende Fano: folla, freddo e una giornata storica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bagno di folla ed emozioni per la fiamma olimpica a Genova; La Fiamma Olimpica scalda Reggio. Una festa per tutto il centro storico; Lecce tappa per la torcia olimpica, bagno di folla a Porta Napoli; Modena abbraccia la fiamma olimpica. La Fiamma Olimpica a Enna La Fiamma Olimpica a Genova, un mare di folla da Boccadasse al Porto Antico Bagno di folla per la Fiamma Olimpica arrivata in Liguria per salutare le Olimpiadi invernali di @milanocortina2026 in programma dal 6 febbraio. Una giornata di festa iniziata la - facebook.com facebook Bagno di folla per la Fiamma Olimpica da Boccadasse al Porto Antico x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.