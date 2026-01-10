La Nazionale under 18 femminile, guidata dal tecnico Marco Mencarelli, si è qualificata per la semifinale del Torneo WEVZA a Foggia. L'evento, valido anche come qualificazione ai Campionati Europei 2026, ha visto ancora una volta Lisa Monari Gamba, schiacciatrice dell’Anderlini, distinguersi come miglior marcatrice. La squadra prosegue così il suo percorso di crescita in un contesto internazionale di rilevo.

La Nazionale under 18 femminile, sotto gli occhi del DT Marco Mencarelli e grazie a un’altra straordinaria prestazione della schiacciatrice dell’Anderlini Lisa Monari Gamba, centra la semifinale al Torneo WEVZA in corso di svolgimento a Foggia, torneo che vale anche come qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Le azzurrine guidate da Stefano Gregoris, infatti, dopo Portogallo e Francia, battono anche la Germania per 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17), conquistando il primo posto nella pool B e il conseguente accesso in semifinale. Una partita, quella di giovedì sera, dalle mille emozioni che ha visto la formazione tedesca non arrendersi mai e mettere, in più riprese, le azzurrine in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azzurre under 18, Lisa Monari ancora top scorer

Leggi anche: Volley femminile, Milano espugna Perugia: Egonu top scorer, Pietrini torna in doppia cifra

Leggi anche: Le pagelle. Nikolv top scorer. Balaso non ingrana. Gargiulo e Boninfante promossi a pieni voti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Azzurre under 18, Lisa Monari ancora top scorer; VOLLEY Lisa Monari trascina l’Italia Under 18 in semifinale; Il 2026 non è solo l’anno dei Giochi, le date da segnare sul calendario dello sport; Semifinale per la Nazionale Under 18 Femminiledi pallavolo.

Azzurre under 18, Lisa Monari ancora top scorer - La Nazionale under 18 femminile, sotto gli occhi del DT Marco Mencarelli e grazie a un’altra straordinaria prestazione della ... ilrestodelcarlino.it