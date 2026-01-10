Azienda sotto inchiesta Maxi sequestro di droni indagato l’amministratore | Vendite a scopi militari
Un’azienda di Rimini è sotto inchiesta per un’ipotesi di vendita non autorizzata di droni a scopi militari. L’indagine riguarda un maxi sequestro di apparecchiature e l’amministratore è indagato. Le accuse sospettano che le forniture abbiano coinvolto forze armate nazionali ed estere, sollevando questioni sulla legalità delle attività di vendita e sulla regolamentazione delle apparecchiature militari.
di Francesco Zuppiroli Il sospetto è che da Rimini sia partita una fornitura non autorizzata di armamenti ed equipaggiamento militare alle forze armate nazionali e imprese all’estero. È questa l’accusa che è stata messa anche nero su bianco dalla procura di Rimini (pm Davide Ercolani) in un fascicolo d’inchiesta aperto nelle scorse settimane e che vede ora iscritto nel registro degli indagati Fabio De Matteis, il legale rappresentante della DroneBase Srl, l’azienda che fabbrica e vende droni a Viserba. L’imprenditore, un riminese di 48 anni, è ora indagato a piede libero ed è stato destinatario nelle scorse settimane anche di alcune perquisizioni in azienda e a casa da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che ha proceduto a sequestrare decine di apparecchiature prodotte dalla DroneBase Srl, al fine di sottoporle successivamente ad una apposita consulenza tecnica per determinarne la destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
