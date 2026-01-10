Aveva un dolore al petto ma era una miocardite fulminante | muore 17enne a Salerno

Un ragazzo di 17 anni di Salerno è deceduto dopo aver accusato un forte dolore al petto. Dopo il ricovero, le condizioni sono peggiorate rapidamente e, in circa 48 ore, il cuore ha smesso di funzionare. La causa della morte è stata identificata come una miocardite fulminante, una condizione infiammatoria acuta del cuore. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare tempestivamente sintomi sospetti e di intervenire prontamente.

Era stato ricoverato per un forte dolore al petto, ma dopo circa 48 ore il suo cuore ha smesso di battere. E' morto per una sospetta miocardite fulminante al presidio ospedaliero di Sapri un ragazzo di 17 anni, originario di Torre Orsaia, nel Salernitano. La Procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo e potrebbe essere effettuato nelle prossime ore l'esame autoptico per chiarire la causa certa.

