Avengers | Doomsday | Terzo teaser ufficiale | Gli X-Men tornano nel MCU
Marvel Studios ha pubblicato il terzo teaser di Avengers: Doomsday, il film che segna il ritorno degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Questo trailer offre una prima occhiata al loro debutto ufficiale in live-action, dopo le apparizioni occasionali precedenti. Un passo importante per il franchise, che amplia ulteriormente l’universo condiviso e le possibilità narrative.
Marvel Studios ha rilasciato ufficialmente il terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, dedicato agli X-Men, che segna il loro debutto live-action completo nel MCU dopo i camei passati. Il video, della durata di circa 1 minuto, è stato diffuso il 6 gennaio 2026 scorso, dopo una settimana in sala (prima di Avatar: Fuoco e Cenere ), ma soprattutto dopo i leak apparsi in rete. Esso mostra, ovviamente, Patrick Stewart come Professor Charles Xavier, Ian McKellen come Magneto e James Marsden come Cyclops (Scott Summers) in una scena intensa e drammatica. Il teaser inizia con Xavier e Magneto che si riuniscono per una partita a scacchi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Avengers: Doomsday, Marvel pubblica il teaser trailer ufficiale dedicato agli X-Men in italiano
Leggi anche: Avengers: Doomsday, il ritorno degli X-Men al centro del nuovo teaser ufficiale
Avengers: Doomsday – Analisi, easter egg e pareri sul terzo teaser trailer ufficiale del film dedicato agli X-Men!; Il terzo trailer di Avengers: Doomsday riscrive l’identità degli X-Men (e farà felici i fan Marvel); Avengers: Doomsday, ecco lo spettacolare teaser con gli X-Men; Avengers: Doomsday, ecco il terzo teaser trailer ufficiale del film Marvel dedicato al ritorno degli storici X-Men.
Avengers: Doomsday, ecco il terzo teaser trailer ufficiale del film Marvel dedicato al ritorno degli storici X-Men - Dopo i primi video ufficiali su Steve Rogers e Thor, arrivano online nuove immagini di Avengers: Doomsday con Charles Xavier (aka Professor X), Erik Lehnsherr (aka Magneto) e Scott Summers (aka Cyclop ... comingsoon.it
Avengers: Doomsday, gli X-Men tornano nel terzo teaser ufficiale - Con la pubblicazione del terzo teaser ufficiale di Avengers: Doomsday, i fan hanno finalmente ... ciakmagazine.it
Avengers: Doomsday, il richiamo dei Mutanti: gli X-Men protagonisti del terzo teaser - Men ufficiali nel MCU: il nuovo teaser di Avengers: Doomsday riporta in scena Patrick Stewart, Ian McKellen e il Ciclope di James Marsden. drcommodore.it
Avengers: Doomsday - Trailer degli X-Men (2026) Marvel Studios
Joe Russo sul lavorare con Ian McKellen in Avengers: Doomsday: "ogni giorno sul set lo facevamo iniziare dicendo a tutti 'fuggite, sciocchi!'." - facebook.com facebook
Avengers Doomsday riporta in scena gli X-Men | Nuovo Teaser x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.