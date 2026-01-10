Marvel Studios ha pubblicato il terzo teaser di Avengers: Doomsday, il film che segna il ritorno degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Questo trailer offre una prima occhiata al loro debutto ufficiale in live-action, dopo le apparizioni occasionali precedenti. Un passo importante per il franchise, che amplia ulteriormente l’universo condiviso e le possibilità narrative.

Marvel Studios ha rilasciato ufficialmente il terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, dedicato agli X-Men, che segna il loro debutto live-action completo nel MCU dopo i camei passati. Il video, della durata di circa 1 minuto, è stato diffuso il 6 gennaio 2026 scorso, dopo una settimana in sala (prima di Avatar: Fuoco e Cenere ), ma soprattutto dopo i leak apparsi in rete. Esso mostra, ovviamente, Patrick Stewart come Professor Charles Xavier, Ian McKellen come Magneto e James Marsden come Cyclops (Scott Summers) in una scena intensa e drammatica. Il teaser inizia con Xavier e Magneto che si riuniscono per una partita a scacchi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Terzo teaser ufficiale: Gli X-Men tornano nel MCU

