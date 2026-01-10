Marvel Studios ha pubblicato il quarto teaser di Avengers: Doomsday, offrendo un’anteprima delle nuove alleanze tra Wakanda, Talokan e i Fantastici Quattro. Il video anticipa elementi chiave della trama e delle collaborazioni tra personaggi provenienti da differenti universi, evidenziando l'importanza di questa pellicola nel contesto dell’universo Marvel. La breve anteprima invita gli appassionati a scoprire come queste alleanze influenzeranno il futuro della saga.

Marvel Studios ha svelato il quarto teaser di Avengers: Doomsday, e stavolta si parla di alleanze multiversiali epiche. Il quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday (svelato in sala prima di Avatar: Fuoco e Cenere dal 6 gennaio 2026) è trapelato online – qualità bassa, come sempre con i leak Marvel, ma con dettagli confermati da più fonti affidabili. Cosa mostra il quarto teaser di Avengers: Doomsday (descrizione senza spoiler di trama). Il video (circa 1 minuto) si apre con Shuri (Letitia Wright) come Black Panther che parla con tono grave: “ I’ve lost everyone that matters to me ” ( ho perso tutti quelli che contano per me ), mentre cammina in un paesaggio desertico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Quarto Teaser Leak: Wakanda, Talokan e Fantastic Four si Uniscono!

Leggi anche: Avengers: Doomsday | Leak teaser con Chris Evans: Steve Rogers torna

Leggi anche: Avengers: Doomsday, niente più Dottor Destino nel quarto teaser, ecco su chi si concentrerà

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Avengers: Doomsday – È trapelato il quarto teaser trailer ufficiale del film!; Avengers: Doomsday, il quarto teaser trailer rivela l’identità del nuovo Black Panther?; Avengers: Doomsday, l’ultimo teaser trailer è il più sorprendente di tutti per i fan Marvel!; Avengers: Doomsday, i trailer saranno 6? Possibile sorpresa in vista.

Avengers: Doomsday, trapela il quarto trailer: il crossover unico che riscrive l’MCU - Il quarto trailer di Avengers: Doomsday trapela online: Fantastici Quattro, Wakanda e Namor insieme in un teaser che promette un crossover storico. libero.it