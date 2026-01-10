Avengers | Doomsday | Quarto Teaser Leak | Wakanda Talokan e Fantastic Four si Uniscono!
Marvel Studios ha pubblicato il quarto teaser di Avengers: Doomsday, offrendo un’anteprima delle nuove alleanze tra Wakanda, Talokan e i Fantastici Quattro. Il video anticipa elementi chiave della trama e delle collaborazioni tra personaggi provenienti da differenti universi, evidenziando l'importanza di questa pellicola nel contesto dell’universo Marvel. La breve anteprima invita gli appassionati a scoprire come queste alleanze influenzeranno il futuro della saga.
Marvel Studios ha svelato il quarto teaser di Avengers: Doomsday, e stavolta si parla di alleanze multiversiali epiche. Il quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday (svelato in sala prima di Avatar: Fuoco e Cenere dal 6 gennaio 2026) è trapelato online – qualità bassa, come sempre con i leak Marvel, ma con dettagli confermati da più fonti affidabili. Cosa mostra il quarto teaser di Avengers: Doomsday (descrizione senza spoiler di trama). Il video (circa 1 minuto) si apre con Shuri (Letitia Wright) come Black Panther che parla con tono grave: “ I’ve lost everyone that matters to me ” ( ho perso tutti quelli che contano per me ), mentre cammina in un paesaggio desertico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
AVENGERS DOOMSDAY LEAKED TRAILER 4 | NEW SCENE Fantastic Four + Wakanda
Joe Russo sul lavorare con Ian McKellen in Avengers: Doomsday: "ogni giorno sul set lo facevamo iniziare dicendo a tutti 'fuggite, sciocchi!'." - facebook.com facebook
Avengers Doomsday riporta in scena gli X-Men | Nuovo Teaser x.com
