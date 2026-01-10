Avellino-Sampdoria | rivalità nostalgia e nuove speranze dopo 39 anni

Avellino e Sampdoria si affrontano nuovamente dopo 39 anni, in occasione dell’ultima partita del girone di andata. Le due squadre, attualmente in Serie B, portano con sé una storia ricca di successi e ricordi. Questa sfida rappresenta anche un’occasione per guardare al presente e alle speranze future, mantenendo vivo il legame tra passato e presente nel mondo del calcio italiano.

