Avellino-Sampdoria | rivalità nostalgia e nuove speranze dopo 39 anni
Avellino e Sampdoria si affrontano nuovamente dopo 39 anni, in occasione dell’ultima partita del girone di andata. Le due squadre, attualmente in Serie B, portano con sé una storia ricca di successi e ricordi. Questa sfida rappresenta anche un’occasione per guardare al presente e alle speranze future, mantenendo vivo il legame tra passato e presente nel mondo del calcio italiano.
La prima partita dell’anno coincide con l’ultimo atto del girone di andata per Avellino e Sampdoria. Due squadre che, pur militando oggi in Serie B, richiamano con emozione un passato glorioso. A 39 anni dalla storica sfida, però, il quadro odierno è profondamente cambiato. L’Avellino arriva da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
