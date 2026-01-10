Avellino - Sampdoria Aiello | Abbiamo interpretato la partita con qualità e intensità
Dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria al Partenio-Lombardi, il Direttore Sportivo Mario Aiello commenta l’andamento della squadra, evidenziando l’impegno mostrato e le strategie per il prosieguo della stagione. In questa analisi, vengono affrontati anche aspetti legati alla gestione del gruppo e alle prossime scelte di mercato di gennaio, offrendo una visione chiara e obiettiva del momento dell’Avellino.
Dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria al Partenio-Lombardi, il Direttore Sportivo dell’Avellino Mario Aiello analizza la prestazione della squadra, il percorso stagionale e gli aspetti legati alla gestione del gruppo e al mercato di gennaio.“Oggi abbiamo meritato, abbiamo fatto una bella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Conferenza stampa Calabresi post Pisa Juve: «Orgoglioso di come abbiamo interpretato la partita. Questa squadra rimarrà aggrappata con le unghie e con i denti a questo treno»
Leggi anche: Gilardino a Sky: «Bravi i miei ragazzi per come hanno interpretato la partita. Poi è normale che siano uscite le qualità individuali della Juve»
Sampdoria nel mirino, mercato nel vivo: l’Avellino corre su due fronti; Aiello: Il nostro presidente ha speso un milione per Lescano. La Salernitana non ha mai fatto un'offerta.
Avellino-Sampdoria, Tutino: “Tre punti importanti, siamo stati bravi fino alla fine” - Sull’importanza dei 25 punti raccolti nella prima metà di stagione, Tutino commenta: “25 punti per una neopromossa nel girone d’andata, penso che possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo ... today.it
Aiello a PrimaTivvù: "Vittoria meritata, l'obiettivo resta la salvezza. Su Sala ci siamo mossi bene" - Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria in casa Avellino ha analizzato il match il ds biancoverde Mario Aiello: "Abbiamo meritato, giocato con qualità e intensità giusta. msn.com
Bari-Avellino, Aiello: “Prestazione giusta e punto da tenere stretto” - 1 del San Nicola, il direttore sportivo dell’Avellino analizza la prova dei biancoverdi: qualità, carattere e qualche margine di crescita, con uno sguardo al mercato e al percorso della squad ... today.it
BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook
Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.