Avellino - Sampdoria Aiello | Abbiamo interpretato la partita con qualità e intensità

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria al Partenio-Lombardi, il Direttore Sportivo Mario Aiello commenta l’andamento della squadra, evidenziando l’impegno mostrato e le strategie per il prosieguo della stagione. In questa analisi, vengono affrontati anche aspetti legati alla gestione del gruppo e alle prossime scelte di mercato di gennaio, offrendo una visione chiara e obiettiva del momento dell’Avellino.

Aiello a PrimaTivvù: "Vittoria meritata, l'obiettivo resta la salvezza. Su Sala ci siamo mossi bene" - Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria in casa Avellino ha analizzato il match il ds biancoverde Mario Aiello: "Abbiamo meritato, giocato con qualità e intensità giusta. msn.com

Bari-Avellino, Aiello: “Prestazione giusta e punto da tenere stretto” - 1 del San Nicola, il direttore sportivo dell’Avellino analizza la prova dei biancoverdi: qualità, carattere e qualche margine di crescita, con uno sguardo al mercato e al percorso della squad ... today.it

BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

