Avellino-Sampdoria 2-1 | Palumbo e l' ex Tutino puniscono Gregucci

Nell'incontro tra Avellino e Sampdoria, i padroni di casa si impongono 2-1 grazie alle reti di Palumbo e dell'ex Tutino. La Sampdoria, in trasferta, commette errori che le costano la partita e si sveglia troppo tardi per recuperare. Questa sconfitta segna un avvio difficile per la squadra ligure all'inizio del 2026.

La solita Sampdoria in versione trasferta, paga cari gli errori, si sveglia troppo tardi e perde 2-1 iniziando male il 2026. Una partita nervosa e tutto sommato equilibrata, vinta dai padroni di casa grazie ai goal di Palumbo e Tutino a cavallo dei due tempi, complici le incertezze di Ghidotti.

Sampdoria, brutto scivolone ad Avellino - 1 ad Avellino e la classifica torna a fare paura visto che i blucerchiati si trovano al terz'ultimo posto con 17 punti al pari di Spezia e Bari mentre Entella e Sud Tirol hanno vi ... ansa.it

Avellino Sampdoria 2-1: il cuore non basta al Partenio! Prima sconfitta dell’anno per i blucerchiati - Avellino Sampdoria: i blucerchiati di Angelo Gregucci scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie B 2025- sampnews24.com

BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

