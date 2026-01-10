Avellino-Sampdoria 2-1 | i biancoverdi inaugurano il 2026 con una vittoria e conferme sul campo

L'Avellino ha iniziato il 2026 con una vittoria casalinga per 2-1 contro la Sampdoria al Partenio-Lombardi. La partita ha confermato le buone prestazioni delle ultime settimane e rappresenta un passo importante per i biancoverdi nella stagione in corso. Un risultato che rafforza la fiducia della squadra e la posizione in classifica, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi impegni.

L’Avellino inaugura il 2026 con una vittoria di grande spessore al Partenio-Lombardi, superando la Sampdoria per 2-1 in una sfida che ha ulteriormente rafforzato le eccellenti impressioni emerse nelle ultime settimane.I biancoverdi conquistano i tre punti grazie alle reti di Martin Palumbo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Il Venezia torna da Avellino con un punto: contro i biancoverdi finisce 1-1 Leggi anche: Palermo. Teatro Massimo, stagione lirica 2025-2026: Aleko e Pagliacci inaugurano con un dittico sul femminicidio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sampdoria, anno nuovo e vita vecchia: perde 2-1 ad Avellino; Avellino-Sampdoria, operazione ritorno al successo per i lupi; Avellino-Sampdoria 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Avellino-Sampdoria, i convocati e le probabili formazioni: Biancolino svela le scelte per il big match. Sampdoria, anno nuovo vita vecchia: sconfitta per 2-1 ad Avellino - Il primo colpo del mercato di gennaio del ds Mancini scende in campo dal primo minuto in coppia ... ilsecoloxix.it

Avellino Sampdoria 2-1: il cuore non basta al Partenio! Prima sconfitta dell’anno per i blucerchiati - Avellino Sampdoria: i blucerchiati di Angelo Gregucci scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie B 2025- sampnews24.com

Sampdoria, anno nuovo e vita vecchia: perde 2-1 ad Avellino - Nel giorno dell’esordio dei due neo innesti Brunori e Esposito, i blucerchiati si fanno male da soli: che papera di Ghidotti sul gol dell’ex Tutino, a segno anche Palumbo e Coda su rigore ... primocanale.it

#Avellino concreto e solido: #Sampdoria battuta 2-1 #SerieB - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.