Nel match tra Avellino e Sampdoria, terminato 2-1, Gregucci sottolinea l'importanza dell’umiltà in una categoria complessa. Il tecnico dei liguri evidenzia la necessità di adattarsi al torneo, lontano da illusioni di nomi altisonanti. La squadra, secondo lui, vive una realtà difficile, con una gestione complessa e senza grandi protagonisti, evidenziando il valore della concretezza e del lavoro quotidiano.

Il tecnico dei blucerchiati: “Qui Maradona non c’è. Dobbiamo calarci nel torneo. La squadra vive con la Digos da un anno e mezzo, altro che nomi altisonanti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Avellino-Sampdoria 2-1, Gregucci: “La categoria richiede umiltà. Mercato? Quella è solo fuffa” | Fotogallery

