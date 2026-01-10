Avellino allarme sicurezza in via Umberto Nobile | dissuasore rotto diventa pericolo pubblico

A Avellino, in via Umberto Nobile, si segnala un dissuasore rotto che rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica. La problematica è stata riportata al Comune nella serata di sabato 10 gennaio, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini e la regolare fruizione dell’area.

Una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza urbana è stata segnalata al Comune di Avellino nella serata di sabato 10 gennaio. Oggetto della comunicazione è un dissuasore stradale danneggiato in via Umberto Nobile, indicato come non più idoneo alla funzione di sicurezza per la quale era. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Allarme sicurezza nel trasporto pubblico: autista AIR aggredito ad Avellino

Leggi anche: Tifosi del Napoli in pericolo di vita: scattato l’allarme rosso “sicurezza” | Restate in casa e non andate allo Stadio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Avellino, aggressioni ai sanitari: «Gli infermieri chiedono più vigilanza»; Capodanno Sicuro ad Avellino: il Piano Straordinario delle Forze dell'Ordine; Sicurezza dimenticata: allarme rosso per la vigilanza privata; Avellino, poliziotta penitenziaria aggredita in carcere: cresce l’allarme sicurezza tra gli agenti.

Terremoto ad Avellino, allarme sicurezza anche a Benevento: al Foscolo aule semivuote dopo le scosse - Era quasi deserta ieri mattina la scuola media "Foscolo", con pochi alunni in classe per il timore di nuove scosse sismiche e per la mancanza, in caso di evacuazione, di spazio sufficiente nel punto ... ilmattino.it

Avellino: paura per la gru di un cantiere, scattano allerta e controlli - Avellino, paura per una gru di un cantiere in via Vicolo Giardinetto. msn.com