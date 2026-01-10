Auto si ribalta a Roma incidente davanti alla chiesa a Monteverde | intervengono vigili del fuoco e ambulanze

Un incidente a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, ha coinvolto un'auto che si è ribaltata davanti alla chiesa di Regina Pacis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per soccorrere eventuali feriti e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte al momento.

