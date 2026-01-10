Auto prende fuoco dopo un incidente | momenti di paura in Valsassina

Un incidente a Taceno, in Valsassina, ha portato all’incendio di un’auto poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Dopo lo schianto sulla strada provinciale, i soccorsi sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza stradale.

Paura per un'auto andata a fuoco dopo un incidente a Taceno, alta Valsassina. I soccorsi sono dovuti entrare in azione poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato lungo la strada provinciale della Valsassina dopo che un'auto è uscita di strada andando a schiantarsi.La vettura incidentata si è. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

