Auto in piazza Saffi? La sfida del Pd | Si faccia un referendum consultivo aperto ai forlivesi

Il dibattito sull’accesso delle auto in piazza Saffi a Forlì prosegue, con il Pd che propone un referendum consultivo aperto ai cittadini. La proposta, nata come risposta alle iniziative della Lega e sostenuta anche dal sindaco Zattini, mira a coinvolgere la comunità nelle decisioni che riguardano il centro storico. La questione, discussa da settimane, solleva diverse opinioni tra residenti e autorità locali.

Un referendum consultivo comunale, aperto al voto di tutti i cittadini, sull'accesso delle auto in piazza Saffi: è la sfida del Pd sul tema – lanciato dalla Lega e fatto proprio anche dal sindaco Gian Luca Zattini nelle interviste di inizio anno – che sta tenendo banco da un paio di mesi. Si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Auto in piazza Saffi, il Pd: "Proposta anacronistica che non darebbe nessun aiuto al commercio"

Leggi anche: Centro storico, Ancarani (Pd): "Aprire alle auto Piazza Saffi è una scelta fuori tempo"

