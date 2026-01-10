Auto finisce dentro la roggia in via Planis estratto il conducente dall' abitacolo

Questa mattina, poco prima delle 11, un'auto è finita nella roggia di Palma, in via Planis. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto il conducente dall'abitacolo. L'incidente è stato gestito tempestivamente, senza riportare notizie di gravi conseguenze per le persone coinvolte. La situazione è stata riportata sotto controllo, e le autorità stanno valutando eventuali cause dell’accaduto.

