Auto contromano in A14 da Bari Nord verso la tangenziale | patente revocata a un 75enne

Nelle prime ore del 30 dicembre, un'auto ha percorso contromano sull'A14, tra Bari Nord e la tangenziale, creando momenti di preoccupazione. L'incidente ha coinvolto un conducente di 75 anni, che ha subito la revoca della patente. L'episodio si è verificato in un giorno festivo, evidenziando l'importanza di controlli e prevenzione per la sicurezza stradale.

Attimi di paura sull'autostrada A14 nel Barese, dove nelle prime ore di un pomeriggio festivo (era il 30 dicembre, a ridosso della vigilia di Capodanno) una vettura ha percorso contromano il tratto dal casello di Bari Nord in direzione tangenziale di Bari, a velocità sostenuta.

