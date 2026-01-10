Auto contro un albero a Gissi | morto un uomo
Nel pomeriggio di sabato a Gissi, un incidente ha causato la morte di un uomo di 73 anni. La vettura coinvolta si è scontrata contro un albero, provocando il tragico esito. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente. La comunità si stringe al dolore della famiglia della vittima.
Incidente mortale nel pomeriggio di sabato a Gissi dove un uomo ha perso la vita. La vittima è un uomo del posto di 73 anni.Secondo quanto ricostruito, viaggiava sul lato passeggero di una Lancia Y su una strada secondaria che si immette sulla fondovalle Sinello quando, per cause da chiarire, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
