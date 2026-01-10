Auto contro un albero a Gissi | morto un uomo

Nel pomeriggio di sabato a Gissi, un incidente ha causato la morte di un uomo di 73 anni. La vettura coinvolta si è scontrata contro un albero, provocando il tragico esito. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente. La comunità si stringe al dolore della famiglia della vittima.

Auto contro albero a Gissi: perde la vita il passeggero, ferito il conducente - Un uomo di 73 anni è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio nel territorio di Gissi, lungo una delle strade comunali che portano alla Fondovalle Sinello ... veratv.it

Nuovo dramma della strada a Gissi - E il fondo reso scivoloso dalla pioggia, unito alla ripidità della discesa, sarebbe responsabile di un altro incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio a Gissi, in provincia di Chieti, dove ... rainews.it

Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero - facebook.com facebook

