Australia PM warns of extreme and dangerous weather as bushfires rage in Victoria

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha avvertito che l’Australia sta affrontando condizioni meteorologiche estreme e pericolose, con un aumento delle crisi incendi boschivi nello stato di Victoria. La situazione richiede attenzione e misure adeguate per fronteggiare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze ambientali.

SYDNEY, Jan 10 (Reuters) - Australian Prime Minister Anthony Albanese said on Saturday the nation faced "extreme and dangerous" weather as a bushfire crisis gripped Victoria state, razing homes.

