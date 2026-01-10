Australia PM warns of extreme and dangerous weather as bushfires rage in Victoria
Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha avvertito che l’Australia sta affrontando condizioni meteorologiche estreme e pericolose, con un aumento delle crisi incendi boschivi nello stato di Victoria. La situazione richiede attenzione e misure adeguate per fronteggiare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze ambientali.
SYDNEY, Jan 10 (Reuters) - Australian Prime Minister Anthony Albanese said on Saturday the nation faced “extreme and dangerous” weather as a bushfire crisis gripped Victo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Australian Prime Minister Anthony Albanese said on Saturday the nation faced "extreme and dangerous" weather as a bushfire crisis gripped Victoria state, razing homes
