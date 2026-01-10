Aurora Livoli Valdez | Per farla tacere le ho stretto più volte le mani al collo

Durante la cerimonia di addio ad Aurora Livoli, vittima di un tragico episodio a Milano, emergono dettagli drammatici dalle confessioni di Emilio Gabriel Valdez Velazco, detenuto per l’omicidio della giovane. Per un errore nel casellario giudiziario, l’uomo non era stato espulso dal paese, e le sue parole rivelano un quadro di violenza e dolore che segna profondamente la vicenda.

Alla cerimonia di estremo saluto per Aurora Livoli, la 19enne assassinata a Milano, dolore e orrore si mescolano alla luce delle confessioni fatte dal carcere da Emilio Gabriel Valdez Velazco che, per un errore nel casellario giudiziario, non era stato espulso dal Paese. Stando a quanto raccontato dall'assassino, l'agonia della ragazza è durata due ore passate tra botte, minacce, molestie e culminate con lo strangolamento. L'uomo ha ricostruito lucidamente non solo il delitto, ma anche le fasi precedenti a quel 29 dicembre, compreso un tentativo di aggressione a un’altra ragazza in una stazione della metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aurora Livoli, Valdez: "Per farla tacere le ho stretto più volte le mani al collo" Leggi anche: Aurora Livoli, Valdez accusato dell'omicidio ai pm: "Le ho stretto le mani al collo perché urlava" Leggi anche: Aurora Livoli, la confessione di Velazco: “Urlava e cercava di scappare, le ho stretto le mani al collo” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Aurora Livoli, il fermato confessa l’omicidio e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa”; Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco ha rivelato di averla uccisa perché continuava a urlare; «Aurora Livoli urlava lasciami e le ho messo le mani al collo. Ho scoperto dalla tv che era morta. Mio Dio che ho fatto?»: la...; Omicidio Aurora Livoli, i nuovi dettagli: cosa ha detto Valdez Velazco durante l'interrogatorio. Omicidio Aurora Livoli, i nuovi dettagli: cosa ha detto Valdez Velazco durante l'interrogatorio - Emergono nuovi dettagli dall’ interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il cinquantasettenne peruviano accusato dell’ omicidio e degli abusi sulla diciannovenne Aurora Livoli, trovata morta il ... tg.la7.it

Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco ha rivelato di averla uccisa perché "continuava a urlare" - Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso la 19enne perché "urlava troppo" senza però essersene reso conto ... virgilio.it

Caso Aurora: la confessione di Valdez Velazco, 'urlava lasciami stare così l'ho uccisa' - 'Ho iniziato a baciarla sulla bocca e la ragazza ha iniziato subito ad urlare: 'Lasciami, lasciami, andiamo via! notizie.tiscali.it

Tgr Rai. . A Monte San Biagio, provincia di Latina, i funerali di Aurora Livoli, la diciannovenne trovata senza vita in un cortile alla periferia di Milano. "Non vogliamo vendetta, ma giustizia" ha detto il padre. Tgr Rai Lazio - facebook.com facebook

Questa mattina a Monte San Biagio l'ultimo saluto ad Aurora Livoli, la giovane di diciannove anni trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano. In carcere il suo assassino: un uomo di origine peruviana che ha confessato la violenza e l'omicidio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.