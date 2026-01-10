Aurora Livoli il giorno dell’addio I funerali a Monte San Biagio domani la fiaccolata
Domani si terranno i funerali di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano il 29 dicembre scorso. L’evento si svolgerà a Monte San Biagio, seguito da una fiaccolata in suo ricordo. Un momento di raccoglimento per onorare la memoria di Aurora e riflettere sulla tragica perdita.
E’ il giorno dell’addio ad Aurora Livoli, la giovane di 19 anni uccisa a Milano e trovata senza vita nel cortile di un condominio nella mattina del 29 dicembre scorso. Oggi tutta Monte San Biagio si stringe per dare il suo ultimo saluto alla ragazza che si era allontanata dal paese dove viveva. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
