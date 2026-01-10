Aumenti sinistri per le assicurazioni Polizze più salate in provincia

Il 2024 porta un aumento dei costi delle polizze assicurative per più di 42.000 automobilisti in Emilia-Romagna. Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, i premi delle assicurazioni sono cresciuti, influenzati da fattori come l’aumento dei sinistri. Questa situazione riguarda principalmente le polizze in provincia, con impatti diretti sui costi annuali delle famiglie e sulla gestione del proprio veicolo.

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 42.000 automobilisti emiliano-romagnoli; secondo l'osservatorio Rc auto di Facile.it infatti, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest'anno vedranno aumentare il costo della polizza. Il peso percentuale è in calo a livello nazionale (-14%), ma in Emilia-Romagna, regione in controtendenza, è aumentato del 3%. Entrando ancora più nello specifico, emerge che la provincia emiliano-romagnola che ha registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e che quindi sarà più colpita dagli aumenti è proprio quella di Forlì-Cesena, che precede Reggio Emilia e Rimini.

