Aule al gelo per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni

Le scuole italiane affrontano da tempo difficoltà legate al riscaldamento, con aule spesso fredde e impianti obsoleti. La carenza di risorse, stimata in circa 700 milioni di euro, ostacola interventi efficaci per migliorare le condizioni degli edifici scolastici e garantire ambienti più confortevoli per studenti e docenti.

SCUOLE. Proteste negli istituti dove tra caldaie a singhiozzo ed edifici vetusti gli impianti faticano a riscaldare. Valois: «Continuiamo a investire, ma non basta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Aule al gelo, per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni» Leggi anche: Giustizia: Orlando (Pd), 'riforma acuirà tutti i problemi che pretende di risolvere' Leggi anche: Scuole al gelo: anche in Brianza aule fredde e alunni a casa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Aule al gelo, per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni»; Scuole al gelo: anche in Brianza aule fredde e alunni a casa; Mobilitazione studentesca contro il gelo nelle aule: il sindaco accoglie gli studenti a Palazzo Città; Neve, gelo e scuole ko a Casenuove e Camerano. «Aule al gelo, per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni» - Proteste negli istituti dove tra caldaie a singhiozzo ed edifici vetusti gli impianti faticano a riscaldare. ecodibergamo.it

Emergenza freddo, classi ghiacciate: «Nelle aule c’erano 13,2 gradi. E i corridoi erano al gelo». 300 studenti rimandati a casa - L’ondata artica ha mandato in tilt i sistemi di riscaldamento di 8 scuole. ilgazzettino.it

Freddo, scuole ghiacciate: «Nelle aule 13,2 gradi e i corridoi al gelo». Trecento studenti rimandati a casa - L’ondata artica ha mandato in tilt i sistemi di riscaldamento di 8 scuole. ilgazzettino.it

Freddo, scuole ghiacciate: «Nelle aule 13,2 gradi e i corridoi al gelo». Trecento studenti rimandati a casa - facebook.com facebook

Aule sotto i 15 gradi, lezioni con sciarpe e cappotti, infiltrazioni d’acqua e proteste crescenti da parte degli studenti: anche quest'anno, l'ondata di gelo conferma la fragilità strutturale dell’edilizia scolastica. tuttoscuola.com/scuole-al-gelo… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.