Aule al gelo per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni

Da ecodibergamo.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scuole italiane affrontano da tempo difficoltà legate al riscaldamento, con aule spesso fredde e impianti obsoleti. La carenza di risorse, stimata in circa 700 milioni di euro, ostacola interventi efficaci per migliorare le condizioni degli edifici scolastici e garantire ambienti più confortevoli per studenti e docenti.

SCUOLE. Proteste negli istituti dove tra caldaie a singhiozzo ed edifici vetusti gli impianti faticano a riscaldare. Valois: «Continuiamo a investire, ma non basta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

aule al gelo per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni

© Ecodibergamo.it - «Aule al gelo, per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni»

Leggi anche: Giustizia: Orlando (Pd), 'riforma acuirà tutti i problemi che pretende di risolvere'

Leggi anche: Scuole al gelo: anche in Brianza aule fredde e alunni a casa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Aule al gelo, per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni»; Scuole al gelo: anche in Brianza aule fredde e alunni a casa; Mobilitazione studentesca contro il gelo nelle aule: il sindaco accoglie gli studenti a Palazzo Città; Neve, gelo e scuole ko a Casenuove e Camerano.

aule gelo risolvere tutti«Aule al gelo, per risolvere tutti i problemi servono 700 milioni» - Proteste negli istituti dove tra caldaie a singhiozzo ed edifici vetusti gli impianti faticano a riscaldare. ecodibergamo.it

aule gelo risolvere tuttiEmergenza freddo, classi ghiacciate: «Nelle aule c’erano 13,2 gradi. E i corridoi erano al gelo». 300 studenti rimandati a casa - L’ondata artica ha mandato in tilt i sistemi di riscaldamento di 8 scuole. ilgazzettino.it

Freddo, scuole ghiacciate: «Nelle aule 13,2 gradi e i corridoi al gelo». Trecento studenti rimandati a casa - L’ondata artica ha mandato in tilt i sistemi di riscaldamento di 8 scuole. ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.