Atto di Ginevra rafforza protezione di Dop e Igp

La ratifica dell’Atto di Ginevra rappresenta un passo importante per la tutela delle indicazioni geografiche, rafforzando la protezione internazionale dei prodotti Dop e Igp. Questo accordo contribuisce a valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane, garantendo maggiore tutela e riconoscimento sui mercati esteri. Un passaggio fondamentale per preservare la qualità e l’autenticità dei prodotti tradizionali del nostro territorio.

La ratifica dell'Atto di Ginevra rappresenta un passaggio di grande rilievo per il sistema delle indicazioni geografiche e per la tutela internazionale delle nostre eccellenze agroalimentari. Questo strumento rafforza in modo concreto la protezione delle Dop e delle Igp, estendendola anche a utilizzi impropri che, pur non riguardando prodotti direttamente comparabili, sfruttano indebitamente la reputazione e il valore dei nomi tutelati. Lo afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. "È un risultato particolarmente importante in una fase in cui, in alcuni accordi commerciali internazionali, si tenta di qualificare come 'nomi generici' denominazioni che, al contrario, identificano prodotti legati in modo inscindibile a un territorio, a un sapere produttivo codificato e a un sistema di controlli rigoroso – aggiunge –.

