Attentato a Sigfrido Ranucci si rafforza la pista camorristica | sotto la lente il clan dei Casalesi

Le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci si concentrano sulla possibile matrice camorristica, con particolare attenzione al clan dei Casalesi. L’episodio, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia, ha coinvolto un’esplosione che ha danneggiato le proprietà del giornalista. Le autorità proseguono le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra l’attacco e attività criminali di stampo mafioso.

Caos Report: scontro a distanza tra Ranucci e Gasparri, cosa è successo - Scintille e accuse tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci in merito alla trasmissione Report.

Cantieri navali e padrini. Per la bomba a Ranucci si indaga sui Casalesi - L'inchiesta parallela dell'Antimafia veneta sugli affari tra clan e armatori

L'attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report, resta senza colpevoli: indagini in stallo e duro affondo politico in Parlamento.

