Attentato a Sigfrido Ranucci si rafforza la pista camorristica | sotto la lente il clan dei Casalesi
Le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci si concentrano sulla possibile matrice camorristica, con particolare attenzione al clan dei Casalesi. L’episodio, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia, ha coinvolto un’esplosione che ha danneggiato le proprietà del giornalista. Le autorità proseguono le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra l’attacco e attività criminali di stampo mafioso.
Proseguono le indagini sull’attentato intimidatorio ai danni di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report colpito lo scorso 16 ottobre da un’esplosione davanti alla propria abitazione di Pomezia, che ha distrutto due auto parcheggiate. Nuovi elementi raccolti dalla Procura di Roma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
