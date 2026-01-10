Attacchi Usa su larga scala contro obiettivi dell' Isis in Siria

Oggi, le forze statunitensi, in collaborazione con alleati, hanno effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi dell’Isis in Siria. L’operazione, iniziata intorno alle 12.30 ora americana, mira a colpire le posizioni e le infrastrutture del gruppo terroristico nella regione. Questi interventi rappresentano un passo importante nelle azioni militari condotte per contrastare l’espansione dell’organizzazione estremista.

Oggi, intorno alle 12.30 ora americana, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti, insieme alle forze alleate, hanno condotto attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell’Isis in tutta la Siria. Lo annuncia il Centcom sui suoi account social sottolineando che i raid fanno parte dell’operazione Hawkeye Strike «lanciata il 19 dicembre 2025, su ordine di Donald Trump». 🔗 Leggi su Feedpress.me

‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla; Pentagono, attacchi su larga scala contro obiettivi dell’Isis in Siria; Iran e Venezuela, la strategia di Trump e l'attacco Usa nell'anniversario che uccise Soleimani; Il Venezuela e l'escalation con gli Usa: le tappe degli ultimi mesi.

