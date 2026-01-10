ATP di Hong Kong Musetti batte Rublev e conquista la finale

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell’ATP di Hong Kong, segnando la sua prima finale del 2026 e la nona in carriera. Con questa prestazione, Musetti raggiunge il Top 5 dell’ATP, diventando il terzo italiano a entrare in questa posizione nell’era del ranking computerizzato. Per la prima volta nella storia del tennis italiano, due giocatori occupano contemporaneamente le prime posizioni del ranking mondiale.

