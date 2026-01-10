Atletica Matteo Berardo si rivela sui 60 metri | record italiano under 18! Gerevini riparte con un poker

La stagione indoor di atletica si è aperta dopo le festività natalizie con una rilevante prestazione da parte dell'allievo Matteo Berardo, che ha firmato il record italiano under 18 sui 60 metri. Il quasi 17enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) ha sfrecciato in 6.78 sul rettilineo di Padova, eguagliando il crono siglato da Federico Guglielmi nel 2019 e da Daniele Inzoli nel 2025. Il velocista tesserato per l'Atletica Meneghina si era già distinto la scorsa estate, vincendo il titolo italiano allievi sui 200 metri e indossando la maglia azzurra agli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europea).

LIVE - Berardo allievo record: 6.78 nei 60 - Primo meeting dell’anno al Palaindoor di Padova e arriva subito un record giovanile. fidal.it

Andrew Howe su Rai1 nel cast di Don Matteo Il primatista italiano del salto in lungo tra i protagonisti della nuova stagione al via giovedì 8 gennaio LEGGI shorturl.at/EHm8Z #atleticaitaliana x.com

Andrew Howe entra nel cast di Don Matteo: dal salto in lungo alla fiction Rai Il primatista italiano interpreterà uno stilista nella quindicesima stagione della serie in onda su Rai1 NEWS PODISMOINCAMPANIA Una nuova sfida professionale per Andrew Howe. - facebook.com facebook

