Atletica Matteo Berardo si rivela sui 60 metri | record italiano under 18! Gerevini riparte con un poker

Da oasport.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione indoor di atletica leggera si è inaugurata con un risultato significativo: Matteo Berardo ha stabilito il nuovo record italiano under 18 sui 60 metri. L’atleta dimostra così il suo talento e la crescita nel settore giovanile, segnando un passo importante nella sua carriera. Nel frattempo, Gerevini riparte con un successo, confermando l’interesse per questa stagione competitiva.

La stagione indoor di atletica si è aperta dopo le festività natalizie con una rilevante prestazione da parte dell’allievo Matteo Berardo, che ha firmato il record italiano under 18 sui 60 metri. Il quasi 17enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) ha sfrecciato in 6.78 sul rettilineo di Padova, eguagliando il crono siglato da Federico Guglielmi nel 2019 e da Daniele Inzoli nel 2025. Il velocista tesserato per l’Atletica Meneghina si era già distinto la scorsa estate, vincendo il titolo italiano allievi sui 200 metri e indossando la maglia azzurra agli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europea). 🔗 Leggi su Oasport.it

atletica matteo berardo si rivela sui 60 metri record italiano under 18 gerevini riparte con un poker

© Oasport.it - Atletica, Matteo Berardo si rivela sui 60 metri: record italiano under 18! Gerevini riparte con un poker

Leggi anche: Atletica, Giuseppe Disabato vola ad Alessandria: record italiano under 20 sui 20 km di marcia

Leggi anche: Atletica leggera, campionato italiano Aics Indoor Master. Quattrini d’oro nei tremila metri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

atletica matteo berardo rivelaAtletica, Matteo Berardo si rivela sui 60 metri: record italiano under 18! Gerevini riparte con un poker - La stagione indoor di atletica si è aperta dopo le festività natalizie con una rilevante prestazione da parte dell'allievo Matteo Berardo, che ha firmato ... oasport.it

atletica matteo berardo rivelaLIVE - Berardo allievo record: 6.78 nei 60 - Primo meeting dell’anno al Palaindoor di Padova e arriva subito un record giovanile. fidal.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.