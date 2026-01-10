Atletica Kiplimo e Ngetich dominatori ai Mondiali di Cross | Africa padrona Italia assente

Ai Mondiali di Cross tenutisi a Tallahassee, gli atleti africani hanno dominato le gare, con Kiplimo e Ngetich in evidenza. L’Italia non ha partecipato, preferendo non affrontare la trasferta in un momento di preparazione per future competizioni. La scelta ha escluso la possibilità di una partecipazione di Nadia Battocletti, che avrebbe potuto aspirare a un risultato di rilievo.

A Tallahasee (USA) sono andati in scena i Mondiali di Cross, evento a cui l'Italia ha deciso di non prendere parte vista la particolare collocazione in calendario e l'entità della trasferta (Nadia Battocletti avrebbe potuto lottare per il podio, ma la Campionessa d'Europa ha deciso giustamente di concentrarsi sulla preparazione in vista dei prossimi impegni agonistici). Terzo oro consecutivo ai Mondiali di cross per l'ugandese Jacob Kiplimo, che ha preso il largo in maniera perentoria e ha trionfato con il tempo di 28:18. Il primatista mondiale di mezza maratona si è lasciato alle spalle l'etiope Berihu Aregawi (28:26) e il keniano Tadese Worku (28:49) La keniana Agnes Ngetich ha dominato la gara femminile, imponendosi con il tempo di 31:28 davanti all'ugandese Joy Cheptoyek (32:10) e all'etiope Senayet Getachew (32.

