Atalanta Torino LIVE 1-0 | ultimi minuti di match decide la rete di De Ketelaere!

Segui gli ultimi minuti di Atalanta Torino, incontro della giornata 20 di Serie A, con risultato di 1-0 deciso da De Ketelaere. La partita si svolge al New Balance Arena, offrendo una cronaca aggiornata, il tabellino e la moviola. Entrambe le squadre hanno affrontato questa stagione con alternanze di risultati, rendendo il match un momento importante del campionato.

Atalanta Torino, al New Balance Arena il match per la giornata numero 20 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Un inizio di stagione fatto di tanti alti e pochi bassi ha caratterizzato il cammino di Atalanta e Torino. Poi i bergamaschi – complice il cambio in panchina Juric-Palladino – sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

LIVE Campionato - Atalanta-Torino 1-0 (49') - Comincia la ripresa - Zapacosta servito in area, calcia di potenza sul primo palo, ancora Paleari devia sul montante e salva i suoi. torinogranata.it