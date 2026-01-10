Atalanta Torino LIVE 0-0 | il match è iniziato!

Alle ore 15:00, allo stadio New Balance Arena, si è aperto il confronto tra Atalanta e Torino, valido per la ventesima giornata di Serie A. Ecco una panoramica sulla partita, con sintesi, tabellino, risultato e aggiornamenti in tempo reale. Le due squadre arrivano a questa sfida con un andamento stagionale caratterizzato da alternanze di buoni e meno buoni risultati.

Atalanta Torino, al New Balance Arena il match per la giornata numero 20 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Un inizio di stagione fatto di tanti alti e pochi bassi ha caratterizzato il cammino di Atalanta e Torino. Poi i bergamaschi – complice il cambio in panchina Juric-Palladino – sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Torino LIVE 0-0: il match è iniziato! Leggi anche: Torino Genoa LIVE 0-0: il match è iniziato! Leggi anche: Torino Como LIVE: il match è iniziato! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bologna - Atalanta (0-2) Serie A 2025; Atalanta–Torino, le formazioni ufficiali; Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato. LIVE! Atalanta-Torino - Torino con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto di questo match del 20° turno di Serie A ... msn.com

Serie A, oggi Atalanta-Torino - La partita in diretta - La Dea sfida oggi, sabato 10 gennaio, il Torino alla New Balance Arena nella 20esima giornata di campionato. adnkronos.com

Atalanta-Torino: diretta live e risultato in tempo reale - Torino del 10 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

We have kick-off in #Atalanta vs. #Torino ! Join us on the LIVEBLOG #AtalantaTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, in campo Atalanta-Torino: Dea decisa a ribadire le aspirazioni di “Europa” Roma-Sassuolo 2-0. Giallorossi super nella ripresa Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2 Segui la diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie- - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.