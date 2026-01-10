Atalanta Torino | cronaca sintesi moviola e diretta LIVE

Segui la partita tra Atalanta e Torino, valida per la 20ª giornata di Serie A. In questa pagina trovi cronaca, sintesi, moviola e aggiornamenti in tempo reale, oltre a risultati e tabellino. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano continuità nel campionato. Resta aggiornato con le ultime notizie e analisi sulla sfida disputata all'Atalanta.

Atalanta Torino, al New Balance Arena il match per la giornata numero 20 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Un inizio di stagione fatto di tanti alti e pochi bassi ha caratterizzato il cammino di Atalanta e Torino. Poi i bergamaschi – complice il cambio in panchina Juric-Palladino – sono .

Serie A: Juve-Lecce, Genoa-Pisa 1-1. Atalanta-Roma e Como-Udinese 1-0. VIDEO - La 18esima giornata di campionato è proseguita oggi con cinque partite. tg24.sky.it

Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino - facebook.com facebook

Abakinyi ba#Atalanta bariteguye #Torino nayo iri tayari Serie A iraryoha Atalanta vs Torino– nta mpuhwe mukibuga Nukuryoherwa hamwe na DStv kuri supersport. Kanda *182*3*1# ugure ifatabuguzi. #ItsOnDStv #FanFaya #WeGotYou x.com

