Atalanta Torino 2-0 la Dea prosegue la scalata in classifica Si ferma ancora una volta Baroni Il resoconto del match

L'Atalanta supera il Torino con il risultato di 2-0, grazie alle reti di de Ketelaere e Pasalic. La squadra di Gasperini continua la sua crescita in classifica, mentre il Torino, sotto la guida di Baroni, si ferma ancora una volta. Di seguito, il resoconto dettagliato del match e le principali azioni che hanno determinato il risultato.

Atalanta Torino 2-0, le reti di de Ketelaere e Pasalic consentono alla Dea di portare a casa i tre punti. Il resoconto della sfida. La sfida tra Atalanta Torino si conclude con un solido 2-0 a favore dei nerazzurri, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. La squadra di Raffaele Palladino ha mostrato una superiorità territoriale netta, capitalizzando le occasioni create e respingendo con ordine i tentativi di rimonta dei granata, trascinati da un super Carnesecchi. Il match si sblocca già nei primi minuti grazie alla qualità dei singoli orobici. Al 13?, su uno sviluppo da calcio d'angolo, Charles De Ketelaere riesce a staccare ed impattare di testa il pallone che termina in rete, portando immediatamente i padroni di casa in vantaggio.

