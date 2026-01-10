Atalanta in risalita batte il Torino 2-0 e ora è a tre punti dal sesto posto del Como

L’Atalanta continua la sua risalita in campionato grazie alla vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena. Con questa prestazione, la squadra bergamasca si avvicina al sesto posto occupato dal Como, riducendo le distanze e rafforzando le proprie chances di migliorare la posizione in classifica. Un risultato importante che testimonia il buon momento della formazione nerazzurra e la sua crescita nel torneo.

Bergamo, 10 gennaio 2026 – Vola l’Atalanta, in prepotente risalita in classifica dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Torino nell’anticipo del sabato sera alla New Balance Arena. Per la Dea, salita a 31 punti a tre lunghezze dal sesto posto del Como e sempre in scia a meno otto dal quarto posto della Roma, si tratta della terza vittoria consecutiva in questo avvio di 2026, della quinta vittoria nelle ultime sei giornate, della sesta vittoria in campionato in un mese e mezzo con la gestione Palladino. Vittoria sofferta, perché il Torino ha lottato per pareggiarla fino al 94’ costruendo nel finale tre nitide occasioni costringendo Carnesecchi a due miracoli su Maripan e Simeone, con l’Atalanta avanti meritatamente dopo 12 minuti con un’incornata di De Ketelaere da corner di Bernasconi che non è riuscita a chiuderla legittimando la sua predominanza tattica nei primi 65 minuti, colpendo un palo nella ripresa con l’ex Zappacosta e fallendo un’opportunità in area con Krstovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

