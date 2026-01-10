Atalanta il ritorno inizia con un solo obiettivo | battere il Torino per avvicinarsi ancora di più alla zona Europa

L'Atalanta torna in campo con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, affrontando il Torino alla New Balance Arena. La continuità nelle prestazioni sarà fondamentale per avvicinarsi alla zona Europa e mantenere il ritmo imposto nel primo turno. La squadra bergamasca si prepara a una sfida importante, in un momento cruciale della stagione, per proseguire il percorso di crescita e stabilità.

Bergamo. La parola d'ordine non può che essere una sola: continuità. L' Atalanta inaugura il girone di ritorno ricevendo il Torino alla New Balance Arena. Le pesanti vittorie maturate contro Roma e Bologna hanno permesso alla Dea di accorciare una classifica che ora vede i nerazzurri viaggiare al settimo posto in classifica a -5 dal sesto posto, che varrebbe l'Europa, attualmente occupato dal Como che però deve ancora recuperare una partita. L'obiettivo, comunque, non cambia. Per continuare nell'opera di ricostruzione della propria stagione la squadra di Raffaele Palladino deve soltanto vincere per continuare a macinare punti, consensi e fiducia nei propri mezzi.

