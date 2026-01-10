Assalto all’oro nella nuvola di gas Picconate alla gioielleria in centro Azionano l’estintore per fuggire

Un tentativo di furto si è verificato nel cuore della città, con assalti a una gioielleria e azioni rapide di fuga. Mauro Grotti descrive un episodio recente nel

Arriva di corsa, un piumino preso al volo che lascia scoperte le gambe, nude. Mauro Grotti allarga le braccia e racconta l’ennesimo assalto nel "triangolo delle Bermude", a due passi dalla stazione. Poco tempo fa, un ladro si è finto cliente del negozio e si è portato via un gioiello. Ieri una banda organizzata ha pianificato un colpo e agito come una "macchina da in pieno centro, all’ora di pranzo e davanti ai passanti, pietrificati dalle sequenze della spaccata e dalla violenza dei banditi. Qualcuno ha provato a fermarli, ma loro sono scomparsi in una nuvola di fumo bianco. Ottimizzare i minuti calcolati per arraffare il bottino: hanno usato il contenuto di un estintore che ha avvolto strada e negozi in una nuova bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

