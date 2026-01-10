Nella notte, l’Empoli si prepara ad affrontare l’Assalto a Cesena, con una formazione in 3-5-2 e un centrocampo dinamico. Mentre il 2025 si conclude, il campionato prosegue con la sfida tra Cesena ed Empoli, l’ultima prima di riprendere il girone di ritorno. Una partita importante per entrambe le squadre, che cerca di mantenere o migliorare la posizione in classifica.

L’anno vecchio è finito, si apre il 2026, ma il campionato ancora non ha voltato pagina. Anzi, Cesena-Empoli è proprio l’ultima, prima di iniziare il girone di ritorno. E il match di questa sera, alle 19.30, nonostante le gelide temperature di questi giorni, scalderà sicuramente l’ambiente. Di fronte si troveranno la sesta e la nona forza del torneo che, nelle ultime giornate, hanno vissuto una fase non brillantissima, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite, colta curiosamente per entrambe contro il Mantova. Sarà anche una sfida in famiglia, che vedrà contro i gemelli Shpendi, ma anche un incrocio fra giovani talenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto all’Empoli nella notte dei tanti ex. Rombo in mezzo e 3-5-2 le armi dei toscani

