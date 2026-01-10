Assalto alla gioielleria Grotti colpo da mezzo milione di euro

Il 10 gennaio 2026, la gioielleria Grotti di Arezzo, situata in via Spinello, è stata vittima di un furto che avrebbe portato via circa mezzo milione di euro in beni. Il titolare ha presentato denuncia alle autorità questa mattina, segnalando l’accaduto e avviando le indagini per identificare i responsabili.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Il titolare della gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro storico di Arezzo, assaltata ieri da malviventi, ha formalizzato questa mattina in Questura la denuncia. Secondo una prima stima, ancora non definitiva, il bottino del colpo si aggirerebbe intorno ai 500mila euro tra gioielli e oggetti in oro. I ladri hanno arraffato i contenitori con preziosi dal bancone e dagli espositori, molti dei quali sono stati fracassati. Ha invece resistito la vetrina principale, protetta da vetro antisfondamento, e non ci sarebbe stato tempo per forzare le casseforti. Il blitz è scattato alle 13.

