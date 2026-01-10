Assalto alla gioielleria Grotti colpo da mezzo milione di euro

Da lanazione.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio 2026, la gioielleria Grotti di Arezzo, situata in via Spinello, è stata vittima di un furto che avrebbe portato via circa mezzo milione di euro in beni. Il titolare ha presentato denuncia alle autorità questa mattina, segnalando l’accaduto e avviando le indagini per identificare i responsabili.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Il titolare della gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro storico di Arezzo, assaltata ieri da malviventi, ha formalizzato questa mattina in Questura la denuncia. Secondo una prima stima, ancora non definitiva, il bottino del colpo si aggirerebbe intorno ai 500mila euro tra gioielli e oggetti in oro. I ladri hanno arraffato i contenitori con preziosi dal bancone e dagli espositori, molti dei quali sono stati fracassati. Ha invece resistito la vetrina principale, protetta da vetro antisfondamento, e non ci sarebbe stato tempo per forzare le casseforti. Il blitz è scattato alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

assalto alla gioielleria grotti colpo da mezzo milione di euro

© Lanazione.it - Assalto alla gioielleria Grotti, colpo da mezzo milione di euro

Leggi anche: Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube di schiuma, vetrina sfondata e fuga con l’oro. Paura in città

Leggi anche: Truffe agli anziani, da Monza fino all’Impruneta: colpo da oltre mezzo milione di euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Banditi armati di piccone assaltano la gioielleria in pieno giorno ad Arezzo; Assalto alla gioielleria Grotti: passante filma i ladri in azione. Ecco il video del colpo; Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti nel centro storico…; Assalto in pieno giorno a gioielleria di Arezzo: ladri usano fumogeni e picconi.

assalto gioielleria grotti colpoAssalto in pieno giorno a gioielleria di Arezzo: ladri usano fumogeni e picconi - Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di Arezzo: ladri con fumogeni e picconi in fuga con preziosi. gonews.it

assalto gioielleria grotti colpoColpo da 700 mila euro, i titolari della gioielleria all'interno del negozio saccheggiato tra danni e futuro: "Sarà dura ripartire". Video - Ecco le immagini dell'interno della gioielleria di Arezzo assaltata dal commando venerdì 9 gennaio con estintore, piccone e divaricatore. corrierediarezzo.it

assalto gioielleria grotti colpoAssalto all’oro nella nuvola di gas. Picconate alla gioielleria in centro. Azionano l’estintore per fuggire - I banditi aprono la serranda e sfondano la porta "Mi sono affacciato sullo sfacelo" dice il titolare. msn.com

Colpo in centro, bottino da mezzo milione di euro

Video Colpo in centro, bottino da mezzo milione di euro

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.