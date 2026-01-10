Asllani nuovo giorno nuova squadra | spunta un altro club di A su di lui

Kristjan Asllani si avvicina alla fine della sua esperienza al Torino. Dopo un’estate di trattative, il centrocampista, arrivato in prestito dall’Inter con diritto di riscatto, potrebbe già cambiare squadra. La sua stagione si sta rivelando complessa, e le recenti voci suggeriscono che un altro club di Serie A sia interessato a lui. Restano da definire i dettagli di un possibile trasferimento.

Asllani. L'esperienza di Kristjan Asllani al Torino sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo una lunga estate fatta di contatti, riflessioni e qualche rifiuto, il centrocampista aveva scelto i granata come tappa ideale per rilanciarsi, arrivando in prestito oneroso con diritto di riscatto dall' Inter. Le cose, però, non sono andate secondo i piani. Le prestazioni offerte in maglia granata non hanno convinto fino in fondo lo staff tecnico e la dirigenza, che hanno deciso di non puntare ulteriormente sul classe 2002. Un epilogo amaro per Asllani, che sperava di ritagliarsi finalmente uno spazio da protagonista dopo le stagioni vissute all'ombra di Hakan Calhanoglu in nerazzurro.

