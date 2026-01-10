Ascolti TV | Venerdì 9 Gennaio 2026
Ecco l'aggiornamento sugli ascolti TV di venerdì 9 gennaio 2026: su Rai1, il programma Tali e Quali ha registrato un ascolto di interessati spettatori e una quota di share pari a %. I dati rappresentano l'andamento della serata televisiva, offrendo una panoramica precisa dell'audience raggiunta.
Nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio 2026, su Rai1 Tali e Quali ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Togo – Una grande amicizia intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e il principe mezzosangue incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Perfetta illusione segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 02 Gennaio 2026
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2026. Seduci & Scappa davanti a tutti con 16,5%, Quarto Grado al 12,1%
Ascolti tv venerdì 9 gennaio | Tali e quali La ruota dei campioni; Ascolti TV | Venerdì 02 Gennaio 2026; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 9 gennaio 2026.
Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi - Chi ha vinto tra Tali e Quali con Nicola Savino in onda su Rai1 e La ruota dei campioni con Gerry Scotti su Canale5 ... fanpage.it
Ascolti TV Venerdì 2 Gennaio 2026 Seduci & Scappa al 16,5%, boom per Quarto Grado 12,1%
Con un post essenziale, Ultimo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. Si intitola “Acquario” e sarà disponibile venerdì. Lo ascolterai subito Diccelo nei commenti e facci sapere che canzoni ascolti #taormina #musica - facebook.com facebook
Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per fare posto al programma di Giletti, sapevo bene a x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.