Ascolti TV venerdì 9 gennaio 2026 | Canale 5 primo con La Ruota dei Campioni Tali e Quali al 16,4%

Gli ascolti TV di venerdì 9 gennaio 2026 mostrano Canale 5 in prima posizione con la trasmissione La Ruota dei Campioni, seguita da Tali e Quali con il 16,4% di share. La serata ha visto una buona partecipazione del pubblico, confermando l’interesse per programmi di intrattenimento e varietà. Di seguito, i dati dettagliati degli ascolti e delle preferenze del pubblico durante la prima serata.

Ascolti TV di venerdì 9 gennaio 2026: Canale 5 guida la prima serata con La Ruota dei Campioni (5.277.000 spettatori 25,6% nella prima parte e 4.090.000 24,4% nella seconda). Su Rai 1 Tali e Quali 2.628.000 (16,4%). Access: Affari Tuoi 5.041.000 (23,8%). Preserale: L'Eredità 4.752.000 (27,4%). Tutti i dati Auditel in tabelle: prime time, access, preserale, daytime, TG, seconda serata e share. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ascolti TV venerdì 9 gennaio 2026: Canale 5 primo con La Ruota dei Campioni, Tali e Quali al 16,4% Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 9 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni al 24.4%, Tali e Quali 16.4% Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 9 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni vince col 25.6-24.4%, Tali e Quali si ferma al 16.4% La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ascolti tv venerdì 9 gennaio | Tali e quali La ruota dei campioni; Ascolti TV | Venerdì 02 Gennaio 2026; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 9 gennaio 2026. Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi - Chi ha vinto tra Tali e Quali con Nicola Savino in onda su Rai1 e La ruota dei campioni con Gerry Scotti su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv ieri venerdì 9 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei campioni e Quarto Grado - Ascolti tv venerdì 9 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tali e Quali che sfida La Ruota dei Campioni, Harry Potter, Gianluigi Nuzzi e Diego Bianchi ... virgilio.it

Ascolti tv 9 gennaio 2026, sfida tra Rai e Mediaset - Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000. novella2000.it

#AscoltiTV | Venerdì 9 Gennaio 2026. #LaRuotadeiCampioni vince col 24.4%, #TalieQuali si ferma al 16.4%. Bene #QuartoGrado (9%) e #HarryPotter (7.1%). De Martino supera i 5 milioni (23.8%) Tutti i dati x.com

Con un post essenziale, Ultimo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. Si intitola “Acquario” e sarà disponibile venerdì. Lo ascolterai subito Diccelo nei commenti e facci sapere che canzoni ascolti #taormina #musica - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.