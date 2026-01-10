Arrestato in Turchia l’attore Can Yaman | è coinvolto in un’inchiesta per droga

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine riguardante il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. L’operazione coinvolge anche altri personaggi pubblici, tra cui giornalisti e vip. La notizia ha suscitato attenzione sia nel mondo dello spettacolo che tra il pubblico, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle accuse e le eventuali implicazioni legali.

Il celebre attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia, nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge diversi personaggi famosi, giornalisti e vip. Il divo, molto famoso anche nel nostro Paese, sarebbe finito in manette insieme ad altre sei persone, tra le quali l'attrice turca Selen Gorguzel. La polizia avrebbe condotto entrambi all'Istituto di medicina legale, per sottoporli ad analisi del sangue, come riferiscono fonti citate dai media locali. In base alle prime ricostruzioni, è emerso che, già nelle scorse settimane e sempre nell'ambito della stessa indagine, oltre venti celebrità sarebbero finite nel mirino degli inquirenti, che stanno tentando di sventare una rete di narcotraffico, probabilmente attiva soprattutto a Istanbul.

