Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, mentre sua moglie Jessica si trova ai domiciliari. La vicenda riguarda un incendio verificatosi durante la notte del rogo, con sospetti di tentativo di copertura sui social. Le inchieste in Italia permetteranno alle famiglie delle vittime di partecipare attivamente ai processi giudiziari.

Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi.

