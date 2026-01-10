Arrestato il titolare del bar Le Constellation | Rischio di fuga La moglie agli arresti  domiciliari |  Cancellarono i video dai social

Da xml2.corriere.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, motivato dal rischio di fuga. La moglie, Jessica, è agli arresti domiciliari. Le indagini italiane hanno rivelato la cancellazione di video dai social, mentre i familiari delle vittime potranno partecipare ai processi. La vicenda evidenzia le procedure giudiziarie e le implicazioni legali del caso.

Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

arrestato il titolare del bar le constellation rischio di fuga la moglie agli arresti160 domiciliari 160 cancellarono i video dai social

© Xml2.corriere.it - Arrestato il titolare del bar Le Constellation: «Rischio di fuga». La moglie agli arresti  domiciliari | "Cancellarono i video dai social"

Leggi anche: Arrestato il titolare del bar Le Constellation: "Rischio di fuga". La moglie ai domiciliari: "Chiedo scusa" | "Tolsero i video dai social"

Leggi anche: Arrestato il titolare del bar Le Constellation: «Rischio di fuga». Per la moglie la richiesta dei domiciliari | «Tolsero i video dai social»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana, arrestato il titolare del bar Le Constellation. La moglie: «Chiediamo scusa»; Crans-Montana: arrestato titolare bar Le Constellation, chiesti i domiciliari per la moglie; Fermato il titolare del Constellation, 'c'è pericolo di fuga'; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation.

arrestato titolare bar constellationCrans-Montana, arrestato il titolare del bar "Le Constellation". La moglie: "Chiediamo scusa" - Jacques Moretti è stato portato via con un cellulare della polizia dopo ore di interrogatorio. avvenire.it

arrestato titolare bar constellationCrans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- msn.com

arrestato titolare bar constellationStrage di Crans Montana, arrestato il titolare del bar Le Constellation. E la moglie finisce ai domiciliari per "pericolo di fuga" - La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation ... affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.