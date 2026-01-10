Arrestato il titolare del bar Le Constellation | Rischio di fuga La moglie agli arresti domiciliari | Cancellarono i video dai social

Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, motivato dal rischio di fuga. La moglie, Jessica, è agli arresti domiciliari. Le indagini italiane hanno rivelato la cancellazione di video dai social, mentre i familiari delle vittime potranno partecipare ai processi. La vicenda evidenzia le procedure giudiziarie e le implicazioni legali del caso.

