Arrestato il titolare del bar Le Constellation | Rischio di fuga La moglie agli arresti domiciliari | Cancellarono i video dai social
Il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, motivato dal rischio di fuga. La moglie, Jessica, è agli arresti domiciliari. Le indagini italiane hanno rivelato la cancellazione di video dai social, mentre i familiari delle vittime potranno partecipare ai processi. La vicenda evidenzia le procedure giudiziarie e le implicazioni legali del caso.
Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
