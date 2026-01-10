Arrendetevi allo slop è un ordine

Il 2 gennaio, l'account Instagram ufficiale di Vasco Rossi ha pubblicato un reel che è stato discusso online. Nella didascalia si leggeva che il 2026 è "l'anno del Cavallo Rosso di Fuoco secondo la cultura cinese, un periodo caratterizzato da energia intensa, Maximum Power!". Il video mostrava un Vasco Rossi generato con l'intelligenza artificiale che cavalcava un cavallo rosso infuocato. I commenti si sono riempiti di offese e improperi, con i fan che hanno aspramente criticato la scelta del cantante di usare l'AI per un contenuto social.

