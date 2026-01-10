Armi clandestine e una penna-pistola nascosta sotto il tavolo | arrestato un insospettabile a Camini

Un uomo residente a Camini è stato arrestato dopo che i carabinieri di Riace hanno scoperto un arsenale clandestino, tra cui una penna stilografica modificata come pistola. L’operazione ha evidenziato la presenza di armi illegali e oggetti nascosti, sottolineando l’importanza del controllo sul territorio. La scoperta evidenzia come anche strumenti apparentemente innocui possano celare situazioni di illecito e rischio pubblico.

Una penna stilografica che, in realtà, era una pistola pronta a sparare. È questo il dettaglio più inquietante emerso dall'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Riace, che ha portato alla scoperta di un arsenale clandestino nella disponibilità di un uomo residente a Camini.

