Ares il pastore maremmano che vagava per le campagne di Antegnate ha finalmente una casa
Ares, il pastore maremmano che si aggirava tra le campagne di Antegnate, ha trovato una famiglia stabile. Recuperato poco prima delle festività natalizie tra Fontanella e Antegnate, ora il suo percorso di rinascita può iniziare in un ambiente sicuro. Questa storia conclude un episodio di abbandono, offrendo a Ares una seconda possibilità di vivere in un contesto di affetto e cura.
Antegnate. È una storia a lieto fine quella di Ares, un bellissimo esemplare di pastore maremmano che, pochi giorni prima delle festività natalizie, è stato recuperato mentre vagava senza meta tra Fontanella e Antegnate. Il cane, che ha trascorso gli ultimi giorni nella struttura di Seriate, era stato avvistato più volte sul territorio e da diversi giorni si aggirava senza meta. Dopo le segnalazioni, è scattato l’intervento che ha portato al suo recupero e al trasferimento in un canile. “Lo abbiamo trovato che girovagava da tempo – spiega il sindaco di Antegnate, Simone Nava – quindi lo abbiamo portato al canile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: “Abruzzese” prima di “maremmano”: da oggi cambia il nome ufficiale del cane pastore
Leggi anche: Pastore ‘abruzzese’ prima di ‘maremmano’: cambia la denominazione del cane
Tra i nostri ospiti “IN ADOZIONE” vi presentiamo ARES : futura taglia media, nato il 1° Settembre. Cerca una casa amorevole. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.