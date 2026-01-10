Area Mab Piazza | Gestione fallimentare del Comune ora i risparmi vadano alla sicurezza dei lecchesi
L’area Mab/Rivabella evidenzia le difficoltà dell’attuale amministrazione comunale, che sembra più concentrata su questioni politiche che sulla gestione efficace delle risorse pubbliche. La situazione solleva interrogativi sulla corretta amministrazione e sulla priorità di investire i risparmi derivanti da eventuali fallimenti per migliorare la sicurezza dei cittadini lecchesi. È importante tornare a un’azione amministrativa trasparente e orientata al bene della comunità.
La vicenda dell'area MabRivabella è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità e della confusione dell'attuale amministrazione comunale, più attenta allo scontro politico che alla chiarezza e al rispetto dovuto ai cittadini.Il Consiglio di Stato dà ragione al comuneIl Consiglio di Stato ha messo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
